Lazio, dal Portogallo parla Coates: "Sto bene qui, ma se la società deciderà di vendermi..."

"Il futuro? Sto bene in Portogallo, ma il calcio è sempre in movimento e non si sa mai cosa possa accadere". Queste le parole di Sebastián Coates, difensore centrale dello Sporting Lisbona accostato nei giorni scorsi alla Lazio. Un profilo, quello del 29enne, che corrisponde perfettamente all'identikit tracciato dalla società biancoceleste che in estate interverrà per rinforzare il reparto arretrato con un giocatore affidabile e di esperienza internazionale. "Mi trovo a mio agio allo Sporting, sono uno dei giocatori che è qui da maggior tempo. - ha spiegato l'ex Liverpool in un'intervista riportata da Record - Non penso ad andare in altri campionati, ma dovrò valutare ogni alternativa se la società deciderà di vendermi. L'emergenza Coronavirus? È difficile, qui in Portogallo i numeri sono alti come in Italia e in Spagna. L'idea della Lega è finire il campionato ma oggi la priorità è la salute, non il calcio".