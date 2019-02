Il derby di Roma si avvicina e le schermaglie tra tifosi coinvolgono anche il sindaco della Capitale, Virginia Raggi. Ne ha parlato a Lazio Style Radio 89.3 il portavoce biancoceleste, Arturo Diaconale. Dopo aver preso posizioni contro Sky (ieri l'attrice Michela Andreozzi, nel seguire per l'emittente satellitare la Notte degli Oscar, ha dileggiato la Lazio), ha affrontato il tema della visita a Formello in programma per "pareggiare" la presenza all'inaugurazione, nei giorni scorsi, della Raggi alla nuova sede della Roma: “C’era anche Conte che ha dichiarato di essere tifoso romanista. In realtà già prima di questo avvenimento era stata fissata una visita ufficiosa della sindaca Raggi a Formello giovedì per consegnare una maglia al suo bambino. Per non alimentare polemiche prima del derby, credo sia opportuno annullare questa visita in via ufficiosa e fissarne una ufficiale per la ristrutturazione del centro sportivo a Formello. Per par condicio credo sia giusto farlo, per superare le incomprensioni che ci possono essere state in questi giorni. L’invito sarà l’occasione per riproporre la realizzazione dello Stadio delle Aquile e per fare anche un’altra proposta, quella della realizzazione di un busto del fondatore, Luigi Bigiarelli, in piazza della Libertà. Ci sono degli iter lunghi da rispettare al riguardo ma abbiamo l’intenzione di farlo”.