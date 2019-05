Lazio, domani colloquio Lotito-Inzaghi. Con l'addio, Miha primo nome

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nessuno della Juve mi ha chiamato". Così Claudio Lotito, ieri al TG2, ha chiuso alle voci sul futuro di Simone Inzaghi. Il patron della Lazio, riporta Il Messaggero, vuole però rassicurazioni dal proprio allenatore: domani andrà in scena un incontro tra i due per capire le rispettive intenzioni. Quella di Lotito è alquanto chiara: dopo alcuni screzi stagionali, la vittoria in Coppa Italia ha cambiato tutto e vorrebbe tenersi stretto l'ex attaccante.

In caso di addio, il piano A porta a Sinisa Mihajlovic. Col tecnico del Bologna, che non si opporrebbe a un addio verso una grande piazza come quella di Roma, vi sarebbero stati i primi contatti. Le alternative portano ad altri allenatori stimati come De Zerbi, Gattuso, Nesta e Liverani. Prematuro puntare su Tommaso Rocchi, attualmente allenatore dell'Under 14 campione d'Italia, per il quale Lotito programma comunque un futuro "alla Inzaghi".