La Lazio continua a lavorare sul mercato in uscita. Sembra ormai cosa fatta per la cessione di Martin Caceres al Bologna. IIl club emiliano ha battuto la concorrenza di Parma e Flamengo, ora deve accordarsi con il calciatore che, come riportato dalla rassegna di Radiosei, chiede un anno e mezzo di contratto. Le sensazioni sono positive, probabilmente tra domani e dopodomani si chiuderà.