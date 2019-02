Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali: gioca Berisha. Alberto e Immobile out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state rese noto da poco le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio ed Empoli: zero sorprese negli ospiti, con Iachini che affianca Farias, preferito a Oberlin, a Caputo e conferma Pasqual-Di Lorenzo sulle corsie laterali. In difesa trova spazio Dell'Orco, che agirà da centrale della difesa a tre con Silvestre e Veseli. Nella Lazio neanche panchina per Luis Alberto e Immobile: inattesa l'assenza in particolare dello spagnolo, che sembrava poter recuperare, mentre l'italiano potrebbe essere in campo giovedì, in Europa League. Caicedo-Correa sono quindi le uniche scelte per Inzaghi, che rilancia Berisha dal primo minuto nella sfida contro i toscani.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Patric, Kalaj, Zitelli, Luiz Felipe, Jordao, Marusic, Cataldi, Badelj, Neto.

Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias, Caputo.

A disposizione: Perucchini; Brighi, Pajac, Mchedlidze, Antonelli, Acquah, Maietta, Rasmussen, Diks, Oberlin, Nikolaou, Ucan.

Allenatore: Iachini.