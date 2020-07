Lazio, Escalante a Formello: via libera al tesseramento immediato dell'ormai ex Eibar

Via libera per la Lazio al tesseramento immediato di Gonzalo Escalante. Il centrocampista classe 1993, già bloccato dalla società biancoceleste per la prossima stagione, non ha infatti prolungato il proprio contratto in scadenza il 30 giugno con l'Eibar e non finirà la Liga 2019/20 con il club di cui è stato capitano. L'argentino - riporta SportMediaset - è stato a infatti a Formello per il primo approccio col suo nuovo club. Biancocelesti pronti a tesserarlo subito a parametro zero: per lui un contratto di quattro anni.