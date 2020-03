Lazio eSports: ieri l'esordio, alle 20.30 oggi un torneo con le altre squadre di A

Più che un esordio è stato un battesimo quello di ieri per la nuova sezione eSports della Lazio. Impegnata in un torneo amichevole con Mkers e Fiorentina, la società biancoceleste è uscita al primo turno nel triangolare. Il gamer era fabio_ulous, il gioco Fifa 20 (l’altro player della Lazio è aissforever_10 per Pes 20). Oggi invece, alle 20.30, è in programma un altro test, in cui saranno impegnate anche diverse altre squadre di Serie A. “Everybody Plays Home" è il nome della competizione, visibile interamente in diretta su Twich, che vedrà i partecipanti divisi in due gironi: la Lazio è nel gruppo ‘A’ con Inter, Cagliari, Parma e Sassuolo, mentre Atalanta, Bologna, Fiorentina, Sampdoria e SPAL sono nel ‘B’. Sarà un antipasto virtuale in attesa che inizi la eSerieATim, ufficialmente promossa anche dalla Lega.