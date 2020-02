Lazio-Hellas, 0-0 all'intervallo: palo di Luis Alberto a un soffio dal 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reti bianche all'Olimpico al termine del primo tempo di Lazio-Hellas Verona. Lo 0-0 resiste a 45 minuti di buon calcio, con diverse occasioni da gol, soprattutto per i biancocelesti, partiti in sordina rispetto agli avversari ma cresciuti in maniera piuttosto evidente col passare dei minuti. Fino al palo di Luis Alberto, arrivato proprio a un soffio dal fischio di Abisso.

AVVIO HELLAS -

Il primo quarto d'ora è appannaggio della squadra di Juric, che parte all'insegna dell'aggressività. Borini, Verre e Zaccagni non danno punti di riferimento ai ragazzi di Inzaghi. Al quarto d'ora doppio miracolo di Strakosha, prima su Pessina e poi su Borini, anche se sarebbe stato fuorigioco.

IL RESTO È DELLA LAZIO -

Poi, sull'onda delle giocate di Luis Alberto e di Caicedo, esce fuori la Lazio. Doppia occasione, al 20' e al 44' di Immobile. Due volte vicino al gol anche lo spagnolo: prima con un gran tiro da fuori deviato in angolo da sinistra, poi col palo colpito da due passi su cross di Lulic. Nulla di fatto, Lazio-Hellas 0-0 all'intervallo.