Lazio, i colpi ufficiali: Lazzari c'è. Con lui tanti giovani promettenti

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha già sistemato i due ruoli che necessitavano di rinforzi. Per la difesa è arrivato Denis Vavro dal Copenaghen, mentre dalla SPAL ecco Manuel Lazzari dalla SPAL. Con loro anche l'esterno mancino Jony dal Malaga. A Formello però sono arrivati anche alcuni giovani interessanti del panorama europeo: chi si porta dietro promesse e aspettative è certamente Bobby Adekanye, ex del Liverpool. Ma pure Andreas Karo (Apollon) e Sofian Kiyine (Chievo, sarà girato in prestito alla Salernitana).

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, VAVRO; LAZZARI, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All: S.Inzaghi (confermato).