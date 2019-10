© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Lazio-Torino, il centravanti biancoceleste Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "L’esultanza? Non è una cresta, quella è di Belotti. La mia raffigurava un gioco che faccio con Cataldi. Quando qualcuno dice qualcosa di sbagliato, Cataldi arriva alle spalle facendo il gesto del ‘muto a catena’. Non avrei mai copiato l’esultanza al Gallo Belotti: siamo molto amici, ma non avevamo fatto una scommessa. Andrea è un ragazzo eccezionale, abbiamo un rapporto speciale. Il tiro di Luis Alberto andava verso la porta, secondo noi è più gol dello spagnolo piuttosto che autorete di Belotti. Il nostro numero 10 biancoceleste avrebbe meritato l’assegnazione della rete. Dovevamo chiudere questa partita ed era importante il mio gol in questo senso. Sono molto felice della prova perché avevamo poco tempo per preparare l’incontro".