Lazio, Immobile: "Manca continuità e se vuoi vincere non può accadere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile, ospite di Sky, ha parlato del suo momento alla Lazio. Il capocannoniere della Serie A è stato il protagonista di uno degli episodi dei "Signori del calcio", storica rubrica della tv satellitare: "Alla Lazio manca la continuità dei risultati, nello stare in partita con la testa sempre al 100%, ogni tanto abbiamo dei vuoti. Se vogliamo essere una squadra matura, tosta, che vuole vincere, questo non deve succedere. Ci manca solo questo, perché dal punto di vista qualitativo siamo una squadra sulla quale non si può dire niente. Quando uno ha voglia di giocare, la gente si diverte".

Razzismo: "Non c'e' mai storia quando si parla di razzismo, sportività. Non c'e' discussione quando si parla tra persone, siamo tutti allo stesso livello. Questi dovrebbero essere tempi superati e invece, purtroppo, no, non è così. Non bisogna, pero', condannare tutti, perché noi dal campo, magari, sentiamo 10 persone, che ne rovinano 50mila. E' difficile estirpare quella minima parte - ha aggiunto Immobile -. Ci sono tante persone intelligenti che riescono a sorvolare su queste cose e a vedere cosa offre realmente il calcio".