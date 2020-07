Lazio, Immobile: "Odio quando devo segnare per forza, non sono d'aiuto alla squadra"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida con il Brescia: "Ho preso Andrenacci e Cragno in giornate pazzesche. Io odio quando devo fare per forza gol, non mi va giù: ma oggi dovevo farlo per superare Lewandowski e tenere a distanza Ronaldo. Ringrazio Correa per la palla che mi ha dato, hanno fatto di tutto per farmi segnare. Ma quando vuoi far gol per forza diventa difficile".

Però ne ha messi a segno 35.

"Ne potevo fare uno in più questa sera, ma il portiere è stato bravo. Mi viene difficile segnare quando sono focalizzato, non sono nemmeno tanto d'aiuto alla squadra. Oggi i compagni hanno fatto di tutto per farmi segnare. Non è la prima volta che il direttore spende queste parole per me, sono soddisfatto e orgoglioso. So che si aspettano tanto con la Champions, bisognerà riposare bene per ripartire al meglio".