© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non per gennaio, ma per giugno. Secondo il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, in estate ci sarà un vero e proprio duello di mercato tra Inter e Milan per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che non lascerà la Capitale a gennaio.

Il calciatore serbo ha in questo momento una valutazione di mercato non inferiore ai 100 milioni di euro.