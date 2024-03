Lazio, in tanti sotto esame. Felipe Anderson e Zaccagni dipendono dai rinnovi

In casa Lazio è un momento di agitazione. Perché ci sono tanti giocatori in bilico in vista della scorsa stagione, fra chi ha un contratto in scadenza - come Felipe Anderson e Zaccagni - e chi non sta rendendo, come i terzini. Il Corriere dello Sport spiega come Provedel sia un punto fermo, visto che l'accordo è stato prolungato fino al 2027, così come Patric e tutto il gruppo dei centrali, confermato: da Romagnoli a Gila e Casale, al netto delle voci di corridoio che si accavallano per quest'ultimo.

Sono in bilico, appunto, i terzini. Pellegrini ha un riscatto che scatterà nel giugno del 2025, ma è l'unico che è sicuro di rimanere. Marusic è in scadenza nel 2021, ha 31 anni e non sta vivendo la migliore stagione da quando è in Italia. Hysaj può andare via nel 2025 e ha un contratto da oltre 2 milioni, ma nessuno si è avvicinato a proporre certe cifre. Lui, come Lazzari, viene lanciato e rimandato costantemente, quindi le fasce hanno bisogno di un restyling.

Poi la questione Vecino: o sarà blindato con un rinnovo oppure liberato a parametro zero. È una risorsa preziosa, ma più volte è stato vicino alla rottura. Invece Kamada è sul piede di partenza da mesi, non sembrano esserci le condizioni per l'opzione triennale di rinnovo. Per l'attacco, invece, tutto ruota intorno a Felipe Anderson e Zaccagni.