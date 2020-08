Lazio, in Turchia sono sicuri: offerta per Muriqi del Fenerbahçe

La Lazio sonda il terreno per Vedat Muriqi. Secondo quanto riportato dai beIN Sport, infatti, il club di Lotito avrebbe offerto 18 milioni al Fenerbahçe per l'attaccante kosovaro. Il club turco per ora avrebbe detto di no, chiedendo almeno 20 milioni di euro.