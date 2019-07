© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic resta alla Lazio o lascerà Formello entro il 2 settembre? L'edizione odierna del Corriere di Roma scrive che in queste ore è previsto un incontro a Roma tra il presidente Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il procuratore Mateja Kezman. Il ragazzo ha già trovato un’intesa di massima con due società: la Juventus, che però ora si è defilata, e il Paris Saint-Germain, che non affonda il colpo. Si tratta di contratti quinquennali, l’ingaggio è simile: cinque milioni di euro a stagione i bianconeri, mezzo milione in più i francesi.

Il Manchester United adesso in vantaggio - La pista più calda è quella che porta ai red devils: l'agente Kezman ha avuto un confronto con i dirigenti del club inglese, potrebbe portare a Lotito una proposta articolata.