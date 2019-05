© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle prossime ore, non oggi ma comunque prima della trasferta di Torino, la dirigenza della Lazio convocherà Simone Inzaghi per discutere del futuro. Perché sullo sfondo continua ad esserci la Juventus attenta alla situazione e il contratto in scadenza nel 2020 non regala certezze. Certo, la volontà della Lazio è quella di andare avanti col tecnico che ha vinto due trofei negli ultimi anni, ma come detto servirà prima parlare della questione, con Inzaghi che oltre al prolungamento (Lotito sembra intenzionato ad offrire un triennale) chiederà lumi sul mercato e sul futuro (4 gli acquisti di spessore voluti). Questo il punto del Corriere dello Sport.