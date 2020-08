Lazio, ingaggio record per Immobile: la firma dopo la Nazionale

vedi letture

A vita alla Lazio. Per diventarne simbolo ed emblema, oltre che cannoniere dei record. Lotito è pronto a blindare Ciro Immobile con un super contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra elevata, mai raggiunta nell'era dell'attuale presidente biancoceleste, che testimonia quanto la società punti sul 30enne centravanti. Che firmerà il prolungamento appena rientrerà dalla Nazionale, raggiunta nella serata di ieri. Oltre alle cifre, impensabili fino a qualche anno fa, stupisce anche la durata dell'accordo: quello attuale scade nel 2023, il nuovo nel 2025 e ci sarà anche l'opzione per arrivare al 2026. Un riconoscimento meritato per la nuova Scarpa d'Oro, ambito trofeo internazionale vinto da Immobile davanti a Lewandowski. Ma non solo, Lotito si è spinto così in alto perché dal 2016 l'ex Siviglia sta facendo le fortune del club biancoceleste. Soprattutto in campo ma anche fuori, dove vengono molto apprezzate le sue qualità umane. «È un figlio del popolo», lo ha definito il presidente, che vuole ripartire da lui per farne l'immagine della Lazio nella stagione del ritorno in Champions.