Lazio, iniziata la maxi operazione per il rinnovo di Inzaghi: due anni di contratto a 3 mln

In casa Lazio tiene banco il rinnovo del tecnico Simone Inzaghi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, nella serata di lunedì il presidente Lotito, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Reina, ha convocato il tecnico ed il suo staff ed è partita la maxi-operazione per il rinnovo. avrebbe presentato a Inzaghi la famosa proposta di due anni di contratto (scadenza 2023) più opzione fino al 2024. L’ingaggio dovrebbe salire da 2 milioni più bonus a 3 milioni più bonus.