Lazio, Inzaghi: "A gennaio perso qualche punto per colpa degli infortuni"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato così la vittoria contro il Parma ai microfoni di Radio Rai: "I ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo fatto un'ottima partita per la nostra crescita e per la nostra classifica. Questa gara non era facile, ma abbiamo fatto bene e concretizzato molto".

Sulle condizioni della squadra: "Siamo in un buon momento, in grande condizione. Avremmo potuto anche rimandare la sosta, ma cercheremo di crescere ancora in attesa di ritrovare i nazionali".

Sul ritrovato Luis Alberto: "È un giocatore di grande qualità, così come Milinkovic-Savic e tutti i compagni di squadra".

Sulla Champions: "A gennaio abbiamo perso qualche punto a causa degli infortuni. Adesso abbiamo recuperato tutti quei giocatori, in primis Leiva. Veniamo da una grandissima striscia di prestazioni e dobbiamo cominciare a dare continuità anche ai risultati. Ci servono punti importanti per il nostro obiettivo".