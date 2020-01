Lazio, Inzaghi: "Arriviamo al derby delusi e arrabbiati, voglio vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Roma: "Sappiamo cosa rappresenta il derby per noi e la tifoseria. Ci arriviamo delusi e arrabbiati per quello che è successo martedì, abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Una vittoria porterebbe 3 punti importantissimi. Sappiamo che da qui in poi ci aspettano 19 finali, da vivere una dopo l'altra. Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo percorso, l'allenatore è molto preparato e nonostante gli infortuni ha messo sempre in campo formazioni competitive".

È il derby più importante?

"Tutti sono stati importantissimi, lo è anche questo. Dopo domani ci saranno altre 18 partite, tutti i derby sono un'emozione particolare, da calciatore e allenatore. Mi preme che i giocatori siano pronti, tutti l'hanno già giocato, conoscono il significato del match. Dobbiamo avere lucidità, gli episodi possono capovolgere la gara da un momento all'altro"

