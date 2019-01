© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post gara della sfida contro il Novara, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Rai Due, affrontando anche l'argomento relativo al mercato: "Badelj? Nessuno mi ha chiesto di essere ceduto, è normale che tutti vogliano giocare e mi spiace mandare in tribuna qualcuno. Qualche giocatore che è in più vedremo se riusciremo a piazzarlo, ho un gruppo di veri professionisti. Con la società c'è un continuo confronto, è normale se qualora ci fosse la possibilità si farà qualcosa sul mercato per un esterno. Se faremo qualcosa lo faremo per migliorarci. Ho la fortuna di avere un giocatore come Lulic che sta facendo grandissime cose, abbiamo Marusic che nell'ultimo mese era in grandissima crescita. Abbiamo a destra anche Patric e che ha fatto sempre il proprio dovere, mentre a sinistra sono stati un po' penalizzati da infortuni sia Lukaku che Durmisi".