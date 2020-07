Lazio, Inzaghi: "Champions inimmaginabile. Mi fido del ds Tare sul mercato"

"E' stata una serata magica, un traguardo al quale tenevamo tanto e lo abbiamo raggiunto matematicamente. Aver raggiunto la Champions è inimmaginabile e sono orgoglioso dei ragazzi. Volevamo tornarci, ci siamo riusciti con 3 gare d'anticipo e stasera abbiamo centrato la matematica". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi celebra la vittoria dei biancocelesti con il Cagliari e la matematica qualificazione in Champions League.

C'è rammarico per lo scudetto?

"Un pizzico di rammarico c'è perché non ho potuto dopo la sosta avere la mia squadra al completo. Stasera ho avuto dei cambi in corsa che mi hanno aiutato. Devo essere sincero, nonostante fossimo sotto, ero abbastanza sereno di avere delle sostituzioni nonostante tre assenze importanti".

Il prossimo mercato?

"Dovremmo migliorarci e allungare la rosa ma ho la fortuna di avere un direttore sportivo come Tare che sa il fatto suo e ha lavorato bene in questi anni. È normale che lui mi interpelli e collabora con me ma ho grandissima fiducia in lui".

Serve una rosa più lunga?

"Il prossimo anno la stagione sarà come questa, si inizierà a giocare ogni 3 giorni. Dobbiamo mettere in preventivo che giocando sempre gli stessi puoi avere infortuni. Ci faremo trovare pronti".

Le sostituzioni degli esterni?

"Jony e Lazzari non mi stavano dispiacendo e stavano dando profondità alla squadra. Ma erano entrambi ammoniti, era lunga e avevo paura. Potevamo vincere la gara ed ero terrorizzato dai cartellini. Marusic e Lukaku hanno grande motore per darci una mano".

Immobile punta ai record?

"Oltre Ciro abbiamo Luis Alberto in testa alla classifica degli assist. Immobile vogliamo che vinca classifica marcatori e scarpa d'oro. Non è facile ma ci proveremo fino alla fine".