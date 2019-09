Lazio, Inzaghi: "Con Immobile nessun problema ma devo pensare al gruppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Parma, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "E' arrivata una grande prestazione, 13 tiri a uno, venivamo da una settimana povere di risultati ma non di prestazioni, per due 20 minuti abbiamo buttato via tutto il resto, è una vittoria importante e in questo momento il Parma non è una squadra facile da affrontare".

Immobile arrabbiato dopo la sostituzione. Cosa è successo?

"Non c'è alcun problema, Ciro è un vincente, un generoso, vuol sempre partecipare attivamente alla gara. Nel primo tempo aveva un piccolo problema al ginocchio, poi ha fatto i primi 20 minuti della ripresa bene, ma io devo pensare al gruppo e chi è entrato al suo posto ha fatto bene, non devo pensare al singolo ma alla squadra, con lui c'è un grande rapporto ed è già finito tutto".

Hai pensato all'Inter?

"No assolutamente. Nella mia scelta c'era il Parma, era da portare a casa, non meritavamo le due sconfitte precedenti ma il calcio è così, avevamo bisogno di gente fresca, siamo tornati venerdì all'alba dalla Romania, abbiamo poco tempo per preparare le partite, devo cercare di misurare le forze. Abbiamo subito due sconfitte dove abbiamo tenuto il campo molto bene, dispiace per i ragazzi e i tifosi, abbiamo pagato caro gli ultimi 20 minuti, non mi pare che le altre stiano volando, siamo lì, abbiamo tante gare ravvicinate e devo essere bravo a scegliere gli uomini giusti".