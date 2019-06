Lazio, Inzaghi confermato. Galli: "Lavora bene. Milan, vira su Giampaolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ai microfoni di 'RadioSei' ha così commentato il lavoro alla Lazio di Simone Inzaghi, tecnico che quest'oggi ha deciso di portare avanti la sua avventura sulla panchina biancoceleste: “Inzaghi ha dato prova in questi anni di poter lavorare bene in un ambiente non facile come Roma, dimostrando maturità. Ha saputo tenere in mano il gruppo, ottenendo dei risultati importanti come la Coppa Italia di quest'anno. Non aveva la rosa profonda come altre squadre e ha portato a casa un trofeo, cosa non da poco. Anche Tare ha fatto un grande lavoro. Spesso ha vinto le proprie scommesse su certi giocatori, che da sconosciuti sono diventati importanti”.

"Giampaolo al Milan" - Sul prossimo allenatore del Milan, questo il pensiero di Galli: "Secondo me il Milan potrebbe virare su Giampaolo. Mi piace come giocano le sue squadre e potrebbe essere quello più vicino ai rossoneri. Mi aspettavo comunque questo valzer di allenatori, si sentiva dire che sarebbero cambiati molti tecnici come in una sorta di effetto domino. Almeno nelle intenzioni si è verificato proprio questo”.