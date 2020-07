Lazio, Inzaghi: "Gli episodi ci girano contro: dobbiamo dare di più"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la sconfitta per 2-1 subita contro il Lecce: "Per quello visto in campo meritavamo di più, ma serve dare di più perché gli episodi in queste ultime partite ci girano contro. Gli episodi di oggi non li ho rivisti, ma vanno analizzati con attenzione. Abbiamo creato molto, penso a Immobile, Adekanye e Milinkovic, ci è mancata la stoccata. Dovevamo chiuderla e poi abbiamo incassato la sconfitta, immeritata, che ci rallenta molto. Abbiamo sicuramente dei problemi, Milinkovic e Leiva non avrebbero giocato in altre situazioni. Andrà valutata la loro condizione e quella di Cataldi. Jony ha chiesto il cambio, era programmata la sostituzione con Lukaku, che viene da uno stop di cinque mesi, ora sta crescendo e speriamo non si fermi di nuovo. I ragazzi devo ringraziarli, sono stati splendidi anche se dovevamo fare di più. Se non ci riusciamo fisicamente dobbiamo arrivarci mentalmente, anche se con partite tutte ravvicinate è complicato".