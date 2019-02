© foto di Federico Gaetano

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche di Milan Badelj: "Penso che domani possa essere un'occasione per lui, sarà una gara importante. Sarebbe entrato col Siviglia non si fosse fatto male Bastos. Avrebbe giocato con Leiva come con l'Empoli. L'ho voluto fortemente, veniva dal Mondiale".