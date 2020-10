Lazio, Inzaghi: "Il 4-1 non rispecchia la gara. Faremo bene anche quest'anno". Rivedi il video

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta subita contro l'Atalanta per 4-1 in casa: "Dopo l'1-0 che non sappiamo se fosse regolare, probabilmente ci siamo innervositi un pochettino perché avevamo in mano la partita ed eravamo partiti bene. E' la partita che abbiamo fatto meglio in tutti questi anni contro l'Atalanta, compresa la finale di Coppa Italia. Sicuramente dovremo rivedere gli episodi dove abbiamo subito gol ma la squadra farà bene anche quest'anno. E' una sconfitta che fa male e brucia ma la prestazione è stata ottima sotto il profilo dell'impegno. Dovevamo fare meglio in una partita dove abbiamo avuto più possesso e abbiamo fatto il doppio dei tiri in porta. Il 4-1 non corrisponde a quello che si è visto in campo".