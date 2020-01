Lazio, Inzaghi: "Il percorso di crescita c'è ma va migliorato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Lazio Style Channel, Simone Inzaghi commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli: "Dispiace perché è una competizione a cui teniamo, gli episodi non hanno girato ma ho fatto i complimenti ai ragazzi. Sappiamo tutti cosa rappresenta la Coppa Italia per noi, c'è dispiacere. Abbiamo preso quel gol a freddo che avremmo dovuto evitare, è capitato e non abbiamo perso lucidità. Avremmo meritato di più, il percorso di crescita c'è ma va migliorato. Derby? Cercheremo di prepararlo al meglio sapendo cosa rappresenta, adesso dobbiamo recuperare le energie per giocarlo al meglio. Correa? È entrato bene in campo, ha giocato un buono spezzone di gara".