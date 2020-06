Lazio, Inzaghi: "La sconfitta complica la corsa Scudetto. Ripartiti contro l'avversario peggiore"

Perde la Lazio, battuta in rimonta dall'Atalanta dopo essere stata in vantaggio di due gol. Un match che lascia l'amaro in bocca alla squadra biancoceleste come testimoniato dall'allenatore Simone Inzaghi: "Ero tranquillo alla vigilia perché la squadra aveva lavorato benissimo. Sapevo che era la prima partita dopo quattro mesi ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo fatto prima mezzora buonissima, potevamo fare il terzo e lì siamo mancati perché avremmo indirizzato la partita in un altro modo. Dispiace aver preso il gol di Gosens a fine primo tempo. Avevamo qualche defezione, c'e stato qualche giocatore che ha chiesto il cambio, Luis Alberto anche ha chiesto il cambio. Il secondo gol lo accetto, ma nel primo e nel terzo potevamo far meglio" ha ammesso ai microfoni di Sky Sport.

La sconfitta pesa sulla corsa scudetto?

Questa sconfitta complica la strada verso lo scudetto. Non perdevamo da 21 partite ma l'Atalanta era uno degli avversari peggiori per ricominciare. Non mi piace perdere e non piace ai ragazzi, ma in determinate partite avere a casa Leiva, Lulic, Ramos e Marusic può pesare. Ora dobbiamo a essere bravi a recuperare energie e giocatori. Non siamo neanche stati fortunatissimi con il calendario".