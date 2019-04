Lazio, Inzaghi: "La sfida con il Chievo può nascondere insidie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match con l'Udinese, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

“I ragazzi sono stati molto bravi a rendere semplice la gara nel primo tempo, avremmo potuto segnare il terzo gol ed invece la gara è rimasta aperta sul 2-0. Abbiamo smesso di far girare il pallone con velocità, ma poi non abbiamo più concesso nulla all’Udinese, solo un calcio di rigore. Questa sera dovevamo essere bravi nel palleggio, Luiz Felipe e Acerbi sono stati molto bravi nei loro ruoli.

La squadra ha lanciato ottimi segnali, anche i subentrati hanno messo in mostra un grande spirito, quello che ci servirà per recuperare i punti che abbiamo perso durante il nostro percorso. Jordao è sempre sul pezzo, sta crescendo ed è inserito in un centrocampo nel quale ha tanti uomini davanti a sé. Avevamo diversi uomini fuori per vari motivi. Cataldi voleva esserci, ma non ha svolto la rifinitura per un problema al polpaccio e Jordao ha sfruttato al meglio la sua occasione.

Abbiamo svolto una buona gara raccogliendo tre punti importanti, ora ci aspetta un impegno con il Chievo che può nascondere delle insidie, dovremo sicuramente vincere la partita. I clivensi sono una squadra organizzata con ottimi giocatori e con un buon allenatore, ma dovremo prepararci al meglio perché ogni gara è difficile. Dovremo pensare solo ai gialloblù, poi al termine di tale incontro ci concentreremo esclusivamente sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia".