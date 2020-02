© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche del dualismo a destra fra Lazzari e Marusic: "Lazzari sta facendo cose incredibili, sta andando oltre le aspettative. Marusic sta sempre meglio, per me è importantissimo e mi ha sempre dato tanto. Sono venti giorni che lavora al meglio, sto considerando di metterlo domani ma devo ancora valutare. Domani mattina avremo ancora un piccolo allenamento e vedremo".