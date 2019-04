© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al triplice fischio del match perso con il Chievo: "Milinkovic ha commesso una ingenuità che ha compromesso la partita. Sapevamo che sarebbe stata lunga, ma è stata una grandissima ingenuità senza dubbio. L’abbiamo pagata. Bisognava mantenere la calma, con quel gesto è stata dura. Non avevamo approcciato benissimo la gara, ma avremmo fatto la nostra partita e probabilmente avremmo vinto. Non è finita per la Champions, ma abbiamo fatto un passo indietro che nessuno si aspettava. Dobbiamo essere bravi a voltare subito pagina".