Lazio, Inzaghi: "Milinkovic? Può fare meglio ma fa tutto ciò che chiedo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa di Milinkovic-Savic, recentemente criticato per le prestazioni non all'altezza delle aspettative: "Ci aspettiamo tanto da Milinkovic. È uno molto generoso e sta lavorando nel migliore dei modi. Può fare meglio ma fa qualsiasi cosa gli chiedo, anche difendere di più quando gioca con Luis Alberto. Sta giocando tanto e spero possa fare sempre meglio".