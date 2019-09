Lazio, Inzaghi: "Non mi accontento di sentirmi dire che gioco bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Simone Inzaghi non ci sta. Il tecnico della Lazio parla in conferenza stampa difendendo i suoi risultati sulla panchina biancoceleste: "Tre anni che giochiamo in Europa, si è vinta una Supercoppa Italiana splendida. Lavoro importante di società e staff. L'asticella va migliorata, però se vai ad analizzare le prime tre gare dici che i quattro punti non sono sufficienti per quanto visto. Io non mi accontento di sentirmi dire che gioco bene in Italia e ho pochi punti".

