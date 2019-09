LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Immobile fuori. Spero ci sia rabbia"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina, la Lazio è partita direzione Cluj, dove domani alle 18.55 scenderà in campo per la prima giornata d'Europa League. Per presentare i temi della gara, mister Simone Inzaghi è atteso in conferenza stampa alle ore 18.00 (19.00 locali). Segui la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com:

Ore 18.07 - Inizia la conferenza di mister Inzaghi: "Bisogna mantenere sempre un certo equilibrio. Con i ragazzi abbiamo analizzato quello che non è andato domenica e abbiamo capito, io per primo, che dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, fermo restando che abbiamo sbagliato 25 minuti su 270. Abbiamo buttato via 3 punti che per noi erano importantissimi. Prima di Ferrara vedevo la Lazio che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, ma voi spesso ricordate solo l'8° posto in campionato. Dobbiamo fare in modo che non accada più".

Inizierà Proto in porta?

"Per quanto riguarda la formazione ho alcuni dubbi, che domani mattina scioglierò. Sono rimasti a casa Immobile, Luis Alberto e Radu, oltre a Marusic squalificato. In porta giocherà Strakosha, anche se Proto e Guerrieri si stanno allenando bene. Non mi piace scegliere il portiere in base alla competizione. Bastos che è qua giocherà dall'inizio".

Com'è l'umore nello spogliatoio?

"Spero ci sia rabbia. I ragazzi hanno fatto ottimi allenamenti, sia ieri che oggi. Dobbiamo mantenere lucidità e lavorare bene in questo momento, leccandoci le ferite per quello che è successo domenica. La classifica per quello visto in campo doveva essere diversa, ma per far sì che non accadano più queste cose dobbiamo lavorare più intensamente".

Questo girone di Europa League può essere paragonato a uno di Champions?

"Sicuramente, è un girone difficile. Celtic e Cluj si sono giocati la Champions fino all'ultimo nei preliminari. Con i sorteggi poteva andare meglio. Siamo consapevoli che domani sarà una partita dura e intensa, loro sono molto fisici. Ci saranno tanti duelli. Abbiamo studiato il Cluj, ha ottimi giocatori. A me piace tanto il francese Omrani. Sarà un osservato speciale"

Ci si aspettava di più da Milinkovic a Ferrara...

"Non mi aspetto nessuna reazione. Negli ultimi 25 minuti di Ferrara volevo qualcosa di più da tutti ma io sono il primo responsabile. Si sta facendo un grande lavoro, lo testimoniano i risultati degli ultimi anni, ma dobbiamo sapere che l'asticella va alzata, cercando di migliorare sempre. Non mi sta bene che tutti parlino bene del nostro calcio ma siamo 4° in classifica. Ha ragione Lulic, delle volte si può essere meno belli ma vincere le partite".

Sull'estate di Radu:

"Posso parlare solo bene di lui. Era mi compagno di squadra e poi sono diventato il suo allenatore. Con me in questi 3 anni e mezzo ha sempre fatto bene, è un ragazzo serio e concentrato. Oggi voleva essere della gara a tutti i costi ma io devo fare delle scelte: vedremo se giocherà il ritorno a Roma".

Finisce la conferenza di Inzaghi