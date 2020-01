© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi non persa alla corsa Scudetto. Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, così l'allenatore della Lazio s'è espresso sugli obiettivi della sua squadra: "Più che vedere la distanza, noi dobbiamo pensare solo a continuare il nostro percorso. Le nostre avversarie potranno fare bene come abbiamo fatto noi. Ogni domenica il campionato italiano presenta delle insidie. Abbiamo bene in testa il nostro obiettivo, dopo diversi trofei vinti è il momento di entrare in zona Champions. Per quello sviluppato sul campo l'avremmo meritato prima, poi non è mai accaduto. Questo è il nostro obiettivo. Sabato sorridendo ho risposto, era riferito alle dieci vittorie consecutive".

