Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Rennes, ha parlato anche di ciò che potrà succedere nell'altra sfida del girone, con i biancocelesti che devono sperare che il Celtic, già primo, batta il Cluj per qualificarsi ai sedicesimi: "Noi abbiamo preparato la partita bene, i ragazzi sono stati bravi in questi tre giorni. Non so cosa abbia detto l'allenatore del Celtic, ma noi vogliamo fare una gara importante e fare una bella figura qui. Poi vedremo cosa succederà, sappiamo che in Europa nessuno regala niente".

