Fonte: Dall'inviato a Siviglia

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa delle condizioni di Marco Parolo, infortunatosi alla caviglia proprio all'andata della sfida di Europa League col Siviglia, e degli altri infortunati: "Siamo in 19, con tre portieri. Parolo e Luis Alberto stamattina si sono voluti allenare con la squadra e sono andati tutti e due discretamente. Parolo è stato convocato, la caviglia è migliorata molto e valuteremo domani. Milinkovic-Savic ha fatto tre allenamenti coi compagni e avrei già potuto convocarlo per Genoa. Domani faremo il risveglio muscolare e decideremo la formazione".