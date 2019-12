Lazio, Inzaghi: "Pjanic osservato speciale. Come tutti gli altri della Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, sottolineando tra le altre cose alcuni aspetti tattici: "Come penso di limitare Pjanic? Sicuramente è un grandissimo campione, sarà un osservato speciale come tutti gli altri. Negli ultimi 3 anni è migliorato tantissimo, è un top player insieme a Chiellini e Ronaldo. Dovremo cercare di limitarlo, ma non ci snatureremo".

Quali sono i punti deboli e forti?

"Noi dovremo fare una partita molto attenta e avere una buona gestione della palla. Dovremo cercare di controllare il match, solo così possiamo fare. Chiaramente sarà molto più difficile rispetto alle ultime gare".