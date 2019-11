Lazio, Inzaghi: "Prima di criticare gli arbitri italiani guardate in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi torna sulla sconfitta contro il Celtic: "Ci dispiace, abbiamo perso in modo immeritato. Bisogna però guardare avanti e alla partita di domani, che sarà molto importante. Contro il Celtic abbiamo speso molto, è stato un incontro molto fisico. Veniamo da 3 vittorie consecutive in campionato, domani abbiamo una grande occasione ma il Lecce ha creato insidie anche a Milan e Juventus. Ha idee di gioco e può far male nelle ripartenze. Dovremo essere molto bravi".

Uscire dall'Europa League è un vantaggio per il campionato?

"No. L'anno scorso, dopo la vittoria in finale di Coppa Italia, eravamo felici anche perché avremmo giocato in Europa League. Quest'anno sono successi imprevisti e delle sconfitte immeritate. Non cerco alibi, ma giovedì c'è stato negato un rigore sacrosanto. Quando si criticano gli arbitri italiani, bisogna guardare cosa succede in Europa. VAR o non VAR, il tiro di Immobile è indirizzato verso la porta e l'arbitro era a 3 metri".