Lazio, Inzaghi: "Prima di festeggiare serve ancora un punto. Dortmund? Preferivo altro risultato"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo l'importante successo in Champions League contro lo Zenit è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo disputato un'ottima partita. Affrontavamo lo Zenit, testa di serie e da tanti anni in Champions, siamo stati bravi a far sembrare semplice una gara che non lo era. Siamo andati al di là di ogni più rosea attesa, avevo chiesto ai ragazzi di dare seguito vincendo anche oggi".

Sui problemi di rosa avuti in queste settimane dopo il caso tamponi.

"Mancano ancora Milinkovic, Escalante, Strakosha e Lulic. Stiamo recuperando giocatori, oggi era importante fare bottino pieno. Seconda e terza gara di Champions eravamo in emergenza, ora siamo più completi dell'anno scorso".

Sul percorso europeo.

"Due anni fa comunque abbiamo fatto i quarti d'Europa League, l'anno scorso siamo usciti male col Siviglia e quest'anno stiamo facendo un ottimo percorso. Prima di festeggiare manca ancora quel punto, il Club Brugge non s'arrenderà. Noi abbiamo sempre avuto voglia di giocare bene a calcio, oggi così come a Crotone".

Sul Borussia Dortmund.

"Pensavo che il Dortmund potesse vincere, ma visto che l’ultima me la devo giocare in casa loro speravo in un altro risultato".