Lazio-Inzaghi, rinnovo in stand-by: il tecnico ha chiesto un solo addio

© foto di Federico Gaetano

Avanti insieme, ma senza rinnovo. Sembra essere questa la linea portata avanti dalla Lazio assieme al suo tecnico Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport fra le parti i rapporti sono tutt'altro che incrinati, ma l'allenatore piacentino ha presentato a Claudio Lotito e Igli Tare le proprie richieste in vista della nuova stagione.

RINNOVAMENTO - Dopo tre anni in casa biancoceleste si è chiuso un ciclo e Inzaghi vorrebbe rinnovare la rosa. E' consapevole che un big (Milikovic-Savic è il primo iniziato) è possibile che lasci Formello, ma questo non vuol dire che si debba ripartire da zero dando il via libera anche ad altre cessioni.

PROLUNGAMENTO IN STAND-BY - In attesa di capire quale sarà il mercato del club capitolino, intanto, Inzaghi ha messo da parte la questione rinnovo. Il prolungamento, però, è tutt'altro che da escludere. Il Milan sembra poter puntare su di lui per il dopo Gattuso ma la Lazio è casa sua e il rinnovo può arrivare anche nei prossimi mesi.