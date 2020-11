Lazio, Inzaghi: "Rotazioni limitate ma ci attende una sfida importante. E poi ci sarà la Juve"

Simone Inzaghi ai microfoni di Sky parla così a poche ore dalla partenza per la Russia, dove domani la sua Lazio sfiderà lo Zenit San Pietroburgo: "Ho difficoltà di rotazioni, però la squadra si è compattata, ha avuto una grandissima reazione. Nel post lockdown abbiamo avuto mille difficoltà e le abbiamo ancora, inutile nasconderci. I ragazzi si sono compattati insieme a tutti noi dello staff e stiamo cercando di fare prestazioni importanti sapendo che è ci attende una partita importantissima, poi domenica c’è la Juventus e poi avremo 15 giorni dove speriamo di recuperare tanti uomini".

Zenit da non sottovalutare: "Sappiamo che tipo di partita andremo ad affrontare, incontriamo la squadra testa di serie del girone che dopo due partite ha zero punti, troveremo un pubblico di 20mila persone, però dovremo giocare la nostra gara con la consapevolezza che le due partite con lo Zenit potrebbero essere molto importanti ai fini della qualificazione. In campionato non ci sono spettatori, in Belgio gli stadi erano pure chiusi ai tifosi, domani invece troveremo 20mila persone e penso possa essere un grande aiuto e un grande stimolo anche per i miei ragazzi".