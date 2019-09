© foto di Caponetti

Simone Inzaghi vuole mandare in campo il gigante Vavro. Il nuovo difensore della Lazio cercherà di impressionare il tecnico già nelle gare con SPAL e Cluj, dove partirà titolare: come riportato dal Corriere dello Sport Inzaghi vuole provarlo sin dai primi minuti per poterlo inserire al meglio nella difesa a tre dei biancazzurri, soprattutto in un mese denso di impegni come quello di settembre.