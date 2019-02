Lazio, Inzaghi: "Una sconfitta che non ci sta. Troppe gare in pochi giorni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita in casa del Genoa, il tecnico Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che la partita è stata in controllo per 75 poi con un rimpallo su Sanabria hanno fatto 1-1, noi abbiamo avuto il tiro di Correa, dovevamo essere più cattivi e fare il 2-0, abbiamo subito una sconfitta che non ci sta. E' mancata un po' di cattiveria, un po' di fortuna, sull'occasione di Correa bisogna fare il 2-0, per 75 minuti abbiamo subito il niente, poi sul rimpallo del giocatore hanno fatto gol. Infortuni? Si gioca troppo, non si calcolano bene i calendari, nella settimana dei 120 minuti in Coppa avevamo fatto 3 gare in 6 giorni, prima avevamo un solo infortunato, poi ce ne siamo ritrovati tantissimi, vanno sistemati meglio i calendari. Serie A a 18 squadre? Ma a 18 o 20, c'è tempo, ci sono soste, 15 giorni a volte anche per dei semplici raduni, bisognerebbe trovare una soluzione per far sì che le squadre impegnate nelle Coppe, non giochino 3 gare in 6 giorni. Dei giocatori che abbiamo fuori 3-4 sono da traumi, gli altri muscolari. Ci si può far male in allenamento, ma la partita è partita".