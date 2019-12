© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uscire dall'Europa League un vantaggio per raggiungere la Champions in campionato? Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Rennes, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha risposto a questa domanda: "Non mi piace come parola. L'Europa League è un trofeo a cui teniamo. L'anno scorso siamo arrivati in 13 disponibili contro il Siviglia dopo un grande girone e siamo usciti ai sedicesimi. Quest'anno abbiamo giocato bene, sono mancati i risultati. Siamo stati penalizzati in qualche partita. Per ora mi preme che la squadra faccia una bella partita".

