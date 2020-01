© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla Spagna arriva la notizia di un possibile ritorno in Liga di Jony. L'esterno sinistro ha fin qui deluso, trovando spazio solamente in Europa League e tuttavia senza fornire prestazioni convincenti. L'Espanyol, con l'arrivo di Abelardo Fernandez in panchina, è interessato al giocatore. Il tecnico ha avuto il giocatore sia allo Sporting Gijon che all'Alavés e si valuta l'idea di prelevarlo in prestito. Lo riporta Malaga Hoy.