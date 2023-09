ufficiale Lazio, Jony Rodriguez risolve il contratto e va a giocare in seconda divisione spagnola

Jony Rodriguez non è più un calciatore della Lazio. L'esterno offensivo spagnolo ha risolto il contratto coi biancocelesti, tornando in patria fra le fila del Fútbol Club Cartagena SAD per giocare in Segunda División spagnola. Il classe '91 è reduce dal prestito della scorsa stagione, sempre via Lazio, allo Sporting Gijón.

Di seguito l'annuncio ufficiale.