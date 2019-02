© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a poche ore dalla sfida contro il Siviglia: "Servirà una partita di coraggio e personalità. Li conosciamo abbastanza bene, ci saranno gare ravvicinate e siamo in un momento di emergenza, ma proprio dalle difficoltà possono venire fuori cose interessanti. Ci giocheremo al 100% le possibilità per ribaltare la sconfitta d'andata. A Genova per 75 minuti abbiamo fatto molto bene e in modo sfortunato abbiamo perso al 94esimo. Stasera dobbiamo fare in modo che gli episodi saranno dalla nostra".

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00: nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League il Siviglia s'è imposto 1-0.